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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ocak ayında aylık %1,54 arttı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 11:54:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4,57, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %59,27 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %51,72 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,54 ve yıllık %43,41 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %36,6 arttı.  

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %5,61 yükselirken 2023’ün Ocak ayına kıyasla %61,65 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %57,11 olarak kaydedildi.  

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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