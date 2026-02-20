Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026’nın Ocak ayında %4,35 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* 2026’nın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4,06, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %35,12 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %27,63 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %4,35 ve yıllık %28,37 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %20,32 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,42 yükselirken, 2025’in Ocak ayına kıyasla %33,26 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %27,20 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.