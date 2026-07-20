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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026’nın Haziran ayında %2,15 arttı

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 12:10:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE)* 2026’nın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,46 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %30,33 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre %32,07 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %2,15 ve yıllık %30,17 artış gösterdi. Bununla birlikte on iki aylık ortalamalara göre ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyat endeksi %24,88 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri sektörü için yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla %1,38 yükselirken, 2025’in Haziran ayına kıyasla %24,08 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının on iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise %28,42 seviyesinde kaydedildi.

*Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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