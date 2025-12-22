 |  Giriş 
Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2025’in Kasım ayında %1,19 yükseldi

Pazartesi, 22 Aralık 2025 10:53:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,02, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %31,19 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %25,67 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,19 ve yıllık %21,52 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %19,33 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,79 yükselirken, 2024’ün Kasım ayına kıyasla %29,74 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %25,46 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


