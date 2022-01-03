Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergisini indirdi

Pazartesi, 03 Ocak 2022 15:02:35 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergilerini %12’den %8’e düşürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye 275.486 mt soğuk haddelenmiş paslanmaz sac ithal etti. En büyük tedarikçiler 94.069 mt ile Çin, 40.401 mt ile Endonezya, 30.646 mt ile İspanya, 25.913 mt ile Tayvan ve 19.402 mt ile İtalya oldu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 721931000000, 721932100000, 721932900000, 721933100000, 721933900000, 721934100000, 721934900000, 721935100000, 721935900000, 722020210011, 722020290011, 722020410011, 722020490011, 722020810011 ve 722020890011 kodları altında kayıtlı bulunuyor.