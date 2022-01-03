﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergisini indirdi

Pazartesi, 03 Ocak 2022 15:02:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergilerini %12’den %8’e düşürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye 275.486 mt soğuk haddelenmiş paslanmaz sac ithal etti. En büyük tedarikçiler 94.069 mt ile Çin, 40.401 mt ile Endonezya, 30.646 mt ile İspanya, 25.913 mt ile Tayvan ve 19.402 mt ile İtalya oldu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 721931000000, 721932100000, 721932900000, 721933100000, 721933900000, 721934100000, 721934900000, 721935100000, 721935900000, 722020210011, 722020290011, 722020410011, 722020490011, 722020810011 ve 722020890011 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  paslanmaz  Avrupa  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  Türkiye  paslanmaz  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30 Ara

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Kasım’da aylık %2,5 düştü
28 Ara

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda arttı
27 Ara

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında %3,9 düştü
22 Ara

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %8,6 arttı
15 Ara

Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın Ocak-Eylül döneminde %16,9 arttı