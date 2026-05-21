 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Mayıs ayında %1,7 düştü

Perşembe, 21 Mayıs 2026 11:56:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 düşüşle 82,1 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %1,4 azalışla 85,3 puan seviyesine geriledi.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,3 düşüşle 80,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %3,1 azalarak 83,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,1 düşerek 108,1 puan seviyesine indi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de konut satışları 2026’nın Nisan ayında %11,9 arttı

15 May | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Nisan ayında %3,6 arttı

27 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2026’nın Mart ayında %9 düştü

20 Nis | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Mart ayında %3,9 azaldı

27 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2026’nın Şubat ayında %11,7 artış kaydetti

16 Mar | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,1 azaldı

24 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2026’nın Ocak ayında sertçe düştü

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Ocak ayında %1,5 arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2025’in Aralık ayında sertçe arttı

21 Oca | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Aralık ayında %0,5 düştü

26 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis