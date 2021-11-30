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Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %7,4 büyüdü

Salı, 30 Kasım 2021 11:00:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), bir önceki yıla göre %7,4 arttı.

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,1 arttı. Öte yandan, devletin nihai tüketim harcamaları söz konusu çeyrekte yıllık bazda %9,6 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu üçüncü çeyrekte yıllık bazda %2,4 düştü.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla üçüncü çeyrekte %20,1 oldu.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  ekonomi  |  benzer haberler »


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