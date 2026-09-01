Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,3 artış gösterdi.
Söz konusu çeyrekte hane halklarının tüketim harcamaları yıllık kıyasla %3,5 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %1,8 düşerken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %0,6 yükseldi.
TÜİK verilerine göre imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla ikinci çeyrekte %15,8 oldu.