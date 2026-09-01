 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü

Salı, 01 Eylül 2026 10:54:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,3 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte hane halklarının tüketim harcamaları yıllık kıyasla %3,5 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %1,8 düşerken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %0,6 yükseldi.

TÜİK verilerine göre imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla ikinci çeyrekte %15,8 oldu.

Etiketler: Türkiye Avrupa Ekonomi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'de yıllık enflasyon 2026'nın Temmuz ayında %31,75 oldu

03 Ağu | Çelik Haberler

Fitch enflasyonun azalacağı beklentisiyle Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak bıraktı

20 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de yıllık enflasyon 2026'nın Haziran ayında %32,11 oldu

10 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de yıllık enflasyon 2026'nın Mayıs ayında %32,61 oldu

05 Haz | Çelik Haberler

Türkiye ekonomisi 2026’nın birinci çeyreğinde %2,5 büyüdü

02 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de yıllık enflasyon 2026'nın Nisan ayında %32,37 oldu

04 May | Çelik Haberler

Fitch artan riskler sebebiyle Türkiye’nin görünümünü durağan olarak revize ederken, kredi notunu BB- olarak bıraktı

13 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de yıllık enflasyon 2026'nın Mart ayında %30,87 oldu

06 Nis | Çelik Haberler

Fitch: İran savaşı Türkiye’nin ekonomik görünümü üzerinde baskı yaratıyor

18 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’de yıllık enflasyon 2026'nın Şubat ayında %31,53 oldu

04 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis