Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %3,9 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %3,9 artış gösterdi.
Söz konusu çeyrekte, hane halklarının tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %19,9 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %8,5 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %1,3 düşüş gösterdi.
TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla üçüncü çeyrekte %20,4 oldu.