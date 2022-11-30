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Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %3,9 büyüdü

Çarşamba, 30 Kasım 2022 11:06:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %3,9 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte, hane halklarının tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %19,9 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %8,5 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %1,3 düşüş gösterdi.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla üçüncü çeyrekte %20,4 oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ekonomi 

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