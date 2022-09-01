Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %7,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bu yılın ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %7,6 artış gösterdi.
Söz konusu çeyrekte, hane halklarının tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %22,5 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %2,3 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %4,7 yükseldi.
TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla ikinci çeyrekte %23,8 oldu.