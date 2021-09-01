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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü

Çarşamba, 01 Eylül 2021 11:04:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), bir önceki yıla göre %21,7 arttı.

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,9 arttı. Öte yandan, devletin nihai tüketim harcamaları söz konusu çeyrekte yıllık bazda %4,2 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu ikinci çeyrekte yıllık bazda %20,3 arttı.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla ikinci çeyrekte %22,5 oldu.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  ekonomi  |  benzer haberler »


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