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Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %7,3 büyüdü

Çarşamba, 01 Haziran 2022 11:27:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %7,3 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte, hane halklarının tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %19,5 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %0,9 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %1,1 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla birinci çeyrekte %23,6 oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa ekonomi 

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