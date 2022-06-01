Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %7,3 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %7,3 artış gösterdi.
Söz konusu çeyrekte, hane halklarının tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %19,5 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %0,9 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yıllık %1,1 yükseldi.
TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla birinci çeyrekte %23,6 oldu.