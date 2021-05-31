Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %7 büyüdü

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 15:15:36 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, bu yılın birinci çeyreğinde Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), bir önceki yıla göre %7 arttı.

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı. Öte yandan, devletin nihai tüketim harcamaları söz konusu çeyrekte yıllık bazda %1,3 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu birinci çeyrekte yıllık bazda %11,4 arttı.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla birinci çeyrekte %21,4 oldu.