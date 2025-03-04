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Türkiye ekonomisi 2024’te %3,2 büyüdü

Salı, 04 Mart 2025 12:28:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yıl ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bir önceki yıla kıyasla %3,2 artış gösterdi.

Söz konusu yılda hane halklarının tüketim harcamaları yıllık %3,7 artarken, dördüncü çeyrekte yıllık %3,9 yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yıllık %6,1 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla dördüncü çeyrekte %16,8, 2024 yılında ise %17,1 oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ekonomi 

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