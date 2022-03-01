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Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüdü

Salı, 01 Mart 2022 11:44:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bir önceki yıla göre %9,1 artarken, 2021 yılında Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası yıllık %11 artış gösterdi.

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,4 arttı. Öte yandan, devletin nihai tüketim harcamaları söz konusu çeyrekte yıllık bazda %1,9 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu üçüncü çeyrekte yıllık bazda %0,8 düştü.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla dördüncü çeyrekte %23,5 oldu.


Etiketler: ekonomi  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »

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