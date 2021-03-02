Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,8 büyüdü

Salı, 02 Mart 2021 14:48:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, 2020 yılında Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), bir önceki yıla göre %1,8 arttı.

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,2 arttı. Öte yandan, devletin nihai tüketim harcamaları söz konusu çeyrekte yıllık bazda %6,6 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu dördüncü çeyrekte yıllık bazda %10,3 arttı.

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla dördüncü çeyrekte %20,1 oldu.