Türkiye Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi oldu

Salı, 27 Ekim 2020 09:59:18 (GMT+3) | İstanbul

Worldsteel verilerine göre, Eylül ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %18 artışla 3,22 milyon mt olurken, ilk dokuz ayda, ham çelik üretimi yıllık %2,6 artışla 25,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Böylece, Türkiye, Almanya’yı geçerek Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise yedinci büyük çelik üreticisi oldu.

Sekizinci sırada yer alan Almanya ise Ocak-Eylül döneminde yıllık %15,7 düşüşle 25,73 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye çelik üretiminin dokuzuncu ayın sonu itibarıyla geçtiğimiz sene kaydedilen performansın üzerine çıktığını ancak dünya genelinde durumun daha farklı olduğunu söylemişti. Dalbeler, aynı zamanda AB’de ikinci büyük üretici konumunda olan Türkiye’nin Eylül ayı sonu itibarıyla Almanya’yı yakaladığını, yılsonu itibarıyla AB’de en büyük üretici konumuna gelebileceğine yönelik tahminlerini paylaşmıştı.