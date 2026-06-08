worldsteel’in 2025 yılı en büyük çelik üreticileri sıralamasında 3 Türk üretici yer aldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre Çin merkezli China Baowu Group, 2025 yılında toplam 124,76 milyon mt ham çelik üretimiyle dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunu korudu. Şirketin 2024 yılındaki ham çelik üretimi 130,09 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan ArcelorMittal, 2024 yılındaki 65,15 milyon mt seviyesine kıyasla 2025 yılında 63,43 milyon mt ham çelik üretimiyle ikinci sırada yer aldı. Japonya merkezli Nippon Steel Corporation ise ham çelik üretimini bir önceki yıldaki 43,64 milyon mt seviyesinden 2025 yılında 57,78 milyon mt seviyesine çıkararak dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Çin merkezli Ansteel Group 57,61 milyon mt üretimle dördüncü sıraya gerilerken, HBIS Group 42,49 milyon mt üretimle beşinci sıradaki yerini korudu.

Çinli şirketler sıralamadaki ağırlığını korumaya devam etti. 2025 yılında 3 milyon mt’un üzerinde ham çelik üreten 77 şirketin 33’ü Çin merkezli olurken, bu şirketler listenin %42,9’unu oluşturdu. Rusya yedi şirket ve %9,1’lik payla Çin’i takip ederken, Hindistan beş şirket ve %6,5’lik payla listede yer aldı. ABD ise dört şirketle listede %5,2 paya sahip oldu.

Türkiye, worldsteel’in 2025 yılı sıralamasında Tosyalı Holding, Erdemir Group ve Habaş olmak üzere üç şirketle temsil edildi. Böylece Türkiye, şirket sayısı bakımından listede %3,9 pay alarak Japonya ve Almanya ile aynı paya sahip oldu.

Türk çelik üreticileri arasında en güçlü performansı Tosyalı Holding sergiledi. Şirketin ham çelik üretimi 2024 yılındaki 9,12 milyon mt seviyesinden 2025 yılında yıllık %32,8 artışla 12,11 milyon mt seviyesine yükseldi. Bunun sonucunda Tosyalı, küresel sıralamada 2024 yılındaki 46. sıradan 14 basamak yükselerek 32. sıraya çıktı. Tosyalı ayrıca listede en üst sırada yer alan Türk çelik üreticisi oldu.

Erdemir Group, 2024 yılındaki 50. sıradan 2025 yılında 52. sıraya geriledi. Şirketin ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 8,54 milyon mt seviyesinden 8,09 milyon mt seviyesine indi. Söz konusu düşüşe rağmen Erdemir, sıralamada Türkiye’nin ikinci büyük çelik üreticisi olmayı sürdürdü.

Habaş, 2025 yılında bir önceki yıldaki 85. sıradan 72. sıraya yükseldi. Şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda değişmeyerek 3,88 milyon mt seviyesinde kaldı. Bu nedenle Habaş’ın sıralamadaki yükselişi, kendi üretim hacmindeki artıştan ziyade diğer şirketlerin üretim ve sıralamalarındaki değişimden kaynaklandı.

Listede yer alan üç Türk şirketinin toplam ham çelik üretimi 2025 yılında 24,08 milyon mt oldu. Tosyalı bu toplamın yaklaşık %50,3’ünü oluştururken, Erdemir’in payı %33,6 ve Habaş’ın payı %16,1 seviyesinde yer aldı.

Ülke temsili açısından Çin, sıralamada açık ara en fazla şirkete sahip ülke olurken, Çin’i Rusya, Hindistan ve ABD takip etti. Japonya, Türkiye ve Almanya ise listede üçer şirketle yer aldı.