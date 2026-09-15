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Tosyalı SULB doğrudan indirgenmiş demir projesi için 2,5 milyar $ yatırım planlıyor

Salı, 15 Eylül 2026 10:21:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry'nin (SULB) Libya merkezli ortak girişimi Tosyalı SULB, Bingazi kenti yakınlarındaki doğrudan indirgenmiş demir projesi için yaklaşık 2,5 milyar $ yatırım çekmeyi planlıyor. Projede ticari üretimin 2028 yılının başında başlaması bekleniyor.

Tüm aşamalar tamamlandığında kompleksin yıllık yaklaşık 8,1 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

İlk aşamada proje 2,7 milyon mt kapasiteye sahip olacak

Tosyalı SULB doğrudan indirgenmiş demir projesinin ilk aşaması yıllık yaklaşık 2,7 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. İlk aşama için gerekli doğal gaz tedarikine yönelik düzenlemeler tamamlanırken, kompleksin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamak üzere özel bir enerji tesisi de geliştiriliyor.

Projenin tamamı, toplam yıllık 8,1 milyon mt kapasiteye sahip üç doğrudan indirgenmiş demir üretim ünitesinden oluşuyor. 

Doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir teknolojisinin kullanılmasıyla tesisin geleneksel kömür bazlı yüksek fırın üretimine kıyasla daha düşük karbon emisyonuyla demir üretmesi ve gelecekte hidrojen kullanımının artırılmasına imkân sağlanması bekleniyor.

Üretimin yaklaşık %90'ının ihraç edilmesi hedefleniyor

Tosyalı SULB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadallah, proje kapsamında gerçekleştirilecek üretimin yaklaşık %90'ının ihraç edilmesinin beklendiğini ve hedeflenen uluslararası piyasalar arasında Avrupa'nın da bulunduğunu belirtti. Kompleksin ayrıca Libya yerel piyasası için inşaat demiri ve çelik boru üretmesi öngörülüyor.

Projenin Akdeniz'deki konumunun Avrupa ve Afrika piyasalarına yönelik sevkiyatları desteklemesi bekleniyor. 

Etiketler: Libya Kuzey Afrika Yatırım Üretim Tosyalı 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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