Tosyalı SULB doğrudan indirgenmiş demir projesi için 2,5 milyar $ yatırım planlıyor

Çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry'nin (SULB) Libya merkezli ortak girişimi Tosyalı SULB, Bingazi kenti yakınlarındaki doğrudan indirgenmiş demir projesi için yaklaşık 2,5 milyar $ yatırım çekmeyi planlıyor. Projede ticari üretimin 2028 yılının başında başlaması bekleniyor.

Tüm aşamalar tamamlandığında kompleksin yıllık yaklaşık 8,1 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

İlk aşamada proje 2,7 milyon mt kapasiteye sahip olacak

Tosyalı SULB doğrudan indirgenmiş demir projesinin ilk aşaması yıllık yaklaşık 2,7 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. İlk aşama için gerekli doğal gaz tedarikine yönelik düzenlemeler tamamlanırken, kompleksin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamak üzere özel bir enerji tesisi de geliştiriliyor.

Projenin tamamı, toplam yıllık 8,1 milyon mt kapasiteye sahip üç doğrudan indirgenmiş demir üretim ünitesinden oluşuyor.

Doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir teknolojisinin kullanılmasıyla tesisin geleneksel kömür bazlı yüksek fırın üretimine kıyasla daha düşük karbon emisyonuyla demir üretmesi ve gelecekte hidrojen kullanımının artırılmasına imkân sağlanması bekleniyor.

Üretimin yaklaşık %90'ının ihraç edilmesi hedefleniyor

Tosyalı SULB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadallah, proje kapsamında gerçekleştirilecek üretimin yaklaşık %90'ının ihraç edilmesinin beklendiğini ve hedeflenen uluslararası piyasalar arasında Avrupa'nın da bulunduğunu belirtti. Kompleksin ayrıca Libya yerel piyasası için inşaat demiri ve çelik boru üretmesi öngörülüyor.

Projenin Akdeniz'deki konumunun Avrupa ve Afrika piyasalarına yönelik sevkiyatları desteklemesi bekleniyor.