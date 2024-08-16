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Tosyalı Holding’in Angola’daki madencilik ve çelik projesi yeni ortaklıkla ivme kazanacak

Cuma, 16 Ağustos 2024 12:28:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Angola Tabii Kaynaklar, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çelik üreticisi Tosyalı Holding’in Angola’daki stratejik madencilik ve çelik üretim projesini canlandırmak amacıyla Angola merkezli petrol şirketi Sonangol’u bağlı kuruluşu Tosyali Iron & Steel Angola SA’ya dahil etmek üzere şirketle anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı anlaşmaya ilişkin, “Sonangol’un Tosyali Iron & Steel Angola SA’ya katılmasıyla Kassinga demir ve çelik projesi ivme kazanacak,” ifadelerini kullandı.

İş birliği kapsamında, Kassinga projesi ile Jamba Mineira’daki demir cevheri madenleri yeniden faaliyete alınacak. Bununla birlikte Moçâmedes kentindeki Sacomar terminaline yeni çelik tesisi kurulacak ve bu tesiste madenlerden çıkarılan demir cevheri kullanılacak.

2027 yılının ortasında devreye alınması beklenen Tosyalı-Angola projesi, Angola’nın ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmesine ve en önemli emtialardan birini hem iç hem de dış piyasalara tedarik etmesine olanak tanıyarak gelirin artmasını ve istihdam yaratılmasını sağlayacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Angola Güney Afrika Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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