Tosyalı Algerie 2021’de rekor seviyede doğrudan indirgenmiş demir üretimi gerçekleştirdi

Perşembe, 17 Mart 2022 14:56:19 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Midrex Technologies Türk çelik üreticisi Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayirli çelik üreticisi Tosyalı Algerie’nin 2021 yılında 2,28 milyon mt’dan fazla doğrudan indirgenmiş demir üreterek tek bir doğrudan indirgeme modülü için dünya rekoruna ulaştığını açıkladı. Önceki rekor 2020 yılında Tosyalı tarafından ikinci faaliyet yılında kırılmıştı.

Tosyalı Holding’in CEO’su Suhat Korkmaz, “2021 yılının son çeyreğinde mevcut en yeni ve en yüksek teknolojiye sahip yeni bir doğrudan indirgenmiş demir tesisini içeren Tosyalı Algerie’deki yatırımımızın son aşamasına başladık. Cezayir’deki bu yeni yatırım, yalnızca 2,5 milyon mt ek kapasite nedeniyle değil, aynı zamanda olumlu çevresel etkisi nedeniyle de son derece önemli,” dedi.

2021 yılının Temmuz ayında Tosyalı Holding, Midrex ve ortağı Lüksemburg merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Paul Wurth’a Tosyalı Algerie’nin Bethioua’daki çelik tesisinde inşa edilmek üzere ikinci bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi siparişi vermişti. Yeni tesis orijinal tesise benzer şekilde 2,5 milyon mt soğuk ile sıcak doğrudan indirgenmiş demir üretecek.