Tong Dong A Danieli’den temin edeceği yeni soğuk haddehane ile verimliliğini artıracak

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Vietnam merkezli çelik üreticisi Ton Dong A’nın sıcak şerit işlemek için yeni soğuk haddehane sipariş ettiğini duyurdu.

Yeni çift ayaklı tersinir haddehanenin üretim kapasitesi yıllık 400.000 mt seviyesinde yer alacak ve Tong Dong A’nın Vietnam’ın güneyinde inşa ettiği yeni soğuk kompleksinde kurulacak. Bu sayede şirket, soğuk şerit üretim kapasitesini yıllık 1,2 milyon mt seviyesine çıkaracak.

İnşaat ve ev aletlerine yönelik kalitelerin üretiminin 2026 yılının sonunda başlaması bekleniyor.