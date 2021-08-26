Liberty Ostrava ikinci çeyrekte on yılın en yüksek çeyreklik mali sonucunu elde etti

Perşembe, 26 Ağustos 2021 15:53:24 (GMT+3) | İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, bu yılın ikinci çeyreğinde, on yılın en iyi çeyreklik mali sonucunu elde ettiğini açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirleri, birinci çeyreğe kıyasla %26 ve 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla iki katından fazla artarak 13 milyar CZK (598,78 milyon $) oldu. Söz konusu çeyrekte Liberty Ostrava’nın AVFÖK’ü, birinci çeyrekte kaydedilen 2 milyar CZK’ye kıyasla 2,6 milyar CZK (119,77 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %12 artışla 684.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ikinci çeyreğinde şirketin çelik üretimi, Corona virüsünden etkilenen önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen çelik üretimine kıyasla neredeyse %80 artış gösterdi.

Şirket, olumlu ilerlemenin bu yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor ve pandemiden etkilenen 2020 yılında kaydedilen 1,7 milyon mt’luk üretimini 2,5 milyon mt’a yükseltme çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, üretim seviyelerini iyileştirmeye odaklanmaya devam edeceğini ve şirketin 2030 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi yapma hedefine yönelik planlarını hızlandıracağını belirtti.