Thyssenkrupp’un Homburg tesisindeki yeni dövme hattı üretime başladı

Cuma, 24 Eylül 2021 12:23:06 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, ülkenin Saarland bölgesindeki Homburg tesisinde bulunan yeni dövme hattının bu ay kamyon şasileri için ilk örnek parçaları üretmeye başladığını açıkladı. Şirket, ürün portföyünü genişletmek için 80 milyon € yatırım yaptı.

Yeni hat, yılda 360.000 dövme parça ve farklı büyük ölçekli ürünler üretebilecek. Ayrıca yeni hat ile üretimde enerji tüketimi azalacak. Şirketin açıklamasına göre, Homburg tesisinde son on yılda, üretilen ton başına enerji tüketimi %40 azaldı. Yeni hat ile tesis, dövme alanında enerji verimliliğini daha da geliştirecek.

Thyssenkrupp’un dövme birimi şu anda yaklaşık 6.800 kişiyi istihdam ediyor ve yeni yatırım önümüzdeki yıllarda üretim birimindeki istihdamı güvence altına alacak. Dövme hattının inşaatı 2020 yılının Şubat ayında başladı.

Şirket, değişen pazar dinamikleri karşısında önümüzdeki yıllarda ürün portföyünü daha da büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyor.