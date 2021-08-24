﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp, Bochum tesisi için silisli şerit tavlama ve yalıtım hattı sipariş etti

Salı, 24 Ağustos 2021 09:53:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe’un Bochum tesisi için silisli şerit tavlama ve yalıtım hattı tedarik edeceğini açıkladı.

Bu hatla, thyssenkrupp, 2024 yılı itibarıyla, elektrikli araçlara yönelik motor ve jeneratör üretiminde kullanılmak üzere yıllık 200.000 mt’dan fazla taneleri yönlendirilmemiş silisli şerit üretimi yapabilecek. Nihai mamul 700-1.350 mm genişliğe ve 0,2-1 mm kalınlığa sahip olacak.

Açıklamaya göre hat, kaynak tasarrufu sağlayan süreçlere ve yüksek derecede otomasyon ve dijitalleşmeye sahip.


Etiketler: Avrupa Birliği  Almanya  üretim  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Ağu

Thyssenkrupp hurda kullanımını teşvik eden proje için hükümetten fon alacak
20  Ağu

EUROFER: AB çelik boru üretimi 2021’de %9,8 toparlanacak, 2022’de %4,6 artacak
17  Ağu

LKAB’nin satış gelirleri ilk yarıda %74,3 arttı
13  Ağu

ThyssenKrupp üçüncü çeyrekte net kâr elde etti, 2020-21 mali yılı için satış beklentisi yükseldi
29  Tem

Fransa’da üretici fiyatları Haziran’da aylık bazda %1 arttı