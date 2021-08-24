Thyssenkrupp, Bochum tesisi için silisli şerit tavlama ve yalıtım hattı sipariş etti

Salı, 24 Ağustos 2021 09:53:14 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe’un Bochum tesisi için silisli şerit tavlama ve yalıtım hattı tedarik edeceğini açıkladı.

Bu hatla, thyssenkrupp, 2024 yılı itibarıyla, elektrikli araçlara yönelik motor ve jeneratör üretiminde kullanılmak üzere yıllık 200.000 mt’dan fazla taneleri yönlendirilmemiş silisli şerit üretimi yapabilecek. Nihai mamul 700-1.350 mm genişliğe ve 0,2-1 mm kalınlığa sahip olacak.

Açıklamaya göre hat, kaynak tasarrufu sağlayan süreçlere ve yüksek derecede otomasyon ve dijitalleşmeye sahip.