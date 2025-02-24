Thyssenkrupp’un HKM satışı için görüşmeleri başarısız oldu

Yerel basına göre, Alman çelik üreticileri thyssenkrupp Steel ve Salzgitter ile Fransız boru üreticisi Vallourec ortak iştiraki olan çelik üreticisi Hüttenwerke-Krupp Mannesmann’ın (HKM) hisselerinin satışına yönelik olarak thyssenkrupp’un bağlı şirketi thyssenkrupp Steel Europe ve Hamburg merkezli CE Capital Partners arasında yapılan görüşmeler başarısız oldu.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere , thyssenkrupp Steel gelecek piyasa beklentilerine uyum sağlamak adına yıllık üretim kapasitesini 11,5 milyon mt’dan 8,7-9 milyon mt’a düşüreceği yeniden yapılandırma planı kapsamında HKM’deki hisselerini satmayı planlıyor. Salzgitter ve Vallourec de kendi hisselerini satmak istediği için yatırımcı bulunmadığı durumda HMK kapatılabilir.

Thyssenkrupp diğer alıcılarla görüşmeye açık olduğunu belirtirken, Almanya’daki bazı çelik sendikaları HKM’nin satılması durumunda bağımsız bir çelik üreticisi olup Almanya’nın slab talebini karşılayabileceğini ve ithalatın azalmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Duisburg’taki tesisinde iki yüksek fırını ve bir kok tesisi bulunan HKM yıllık 5,6 milyon mt slab ve yuvarlak çelik üretim kapasitesine sahip.