Thyssenkrupp Materials Services, Teksas'ta yeni çelik servis merkezi açtı

Cuma, 10 Mayıs 2024 11:16:37 (GMT+3) | İstanbul

Thyssenkrupp Materials Services, Teksas'ta toplam 30 milyon € (32 milyon $) yatırımla yeni bir çelik servis merkezi açtığını duyurdu. Yeni servis merkeziyle daha önce coğrafi konumu nedeniyle teslimat süresinin uzun olduğu Kuzey Amerika ve Meksika'da birden fazla sektörde hizmet veren müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu kapsamda şirketin başta otomotiv, ısıtma ve havalandırma ile inşaat pazarlarında olmak üzere tüm sektörlerdeki müşterileri tedarik kolaylığına erişerek rekabet avantajı elde etmiş olacak. Şirketin son iki yılda 100 milyon €’nun üzerinde yatırım yaptığı belirtiliyor.

Yeni servis merkezinin açılışında konuşma yapan thyssenkrupp Materials Services CEO'su Martin Stillger, "Kuzey Amerika bizim için önemli ve büyüyen bir pazar. Bu yüzden otomotiv sektörünün stratejik ortağı olarak bölgedeki varlığımızı sürekli genişletiyoruz. Yeni çelik servis merkezimizle mevcut ve yeni müşterilerimize yüksek kalitedeki ürünlerimizin güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız,” dedi.

Yatırım, son teknolojiye sahip yeni dilme ve boy kesme hatlarını da içeriyor. Tesis, yüksek mukavemetli ve ABD'de az bulunan çelik kalitelerini üretme kapasitesine sahip. Ayrıca çelik servis merkezinde thyssenkrupp’un karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda elektrikli forkliftler ile rüzgar ve güneş enerjisi kullanılıyor.