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Ternium bu yıl içerisinde güçlü bir performans göstermeyi bekliyor

Cuma, 18 Şubat 2022 09:41:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Meksika’da yer alan Pesqueria tesisinde inşa edilen yeni haddehanesinin desteğiyle bu yıl içerisinde güçlü bir performans göstermeyi beklediğini belirtti.

Geçtiğimiz yılı ‘olağanüstü’ olarak nitelendiren şirket, Kuzey Amerika’da tedarik zincirindeki aksaklıklara ve bu durumun birden fazla üretim segmentini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Ternium tarafından yapılan açıklamada, “Ternium olarak, bu yıl içerisinde aksaklıkların kademeli olarak düzelmesini ve bölgedeki görünür çelik talebini artırmasını bekliyoruz. Talepteki artış ve çelik ithalatındaki düşüşle birlikte yılın ilk yarısında çelik fiyatlarının istikrar kazanması bekleniyor,” sözlerine yer verildi.

Şirket, makroekonomik değişkenlerdeki istikrarsızlığın devam etmesi nedeniyle Arjantin birimine yönelik kesin tahminlerde bulunamadığını ekledi.

Ternium AVFÖK’ünün bu yılın ilk çeyreğinde düşük kâr marjlarına bağlı olarak azalmasını bekliyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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