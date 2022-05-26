Ternium Brezilya’daki yüksek fırınını yenilemeyi planlıyor

Piyasa kaynakları, Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium’un Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Companhia Siderurgica do Atlantico’ya (CSA) ait yüksek fırınlarından birinin yenilenmesi için yaklaşık 270 milyon $ yatırım yapacağını belirtti.
2025 yılında başlaması beklenen yenileme çalışmaları birkaç aylık süre içerisinde tamamlanacak. Çalışmalar kapsamında ısı yalıtımı değiştirilecek ve eski teknolojiler yenilenecek.
2010 yılında faaliyetlerine başlayan CSA’nın mevcut pik demir kapasitesi yıllık 5 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve şirket ürettiği slabı çoğunlukla dış piyasalara satıyor.