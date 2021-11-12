Ternium Argentina’nın net kârı üçüncü çeyrekte artış kaydetti

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un bağlı kuruluşu Ternium Argentina’nın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,38 milyar ARS’ye (53,7 milyon $) kıyasla 43,33 milyar ARS (432,5 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %151,4 artışla 93,35 milyar ARS (951,8 milyon $) seviyesine çıktı. Çelik satış hacmi, üçüncü çeyrekte, yıllık %8,1 artarak 657.900 mt olurken, toplam çelik satış hacminin 72.300 mt’u dış piyasalara verildi.
1$ = 100,1 ARS (11 Kasım)