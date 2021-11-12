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Ternium Argentina’nın net kârı üçüncü çeyrekte artış kaydetti

Cuma, 12 Kasım 2021 09:01:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un bağlı kuruluşu Ternium Argentina’nın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,38 milyar ARS’ye (53,7 milyon $) kıyasla 43,33 milyar ARS (432,5 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %151,4 artışla 93,35 milyar ARS (951,8 milyon $) seviyesine çıktı. Çelik satış hacmi, üçüncü çeyrekte, yıllık %8,1 artarak 657.900 mt olurken, toplam çelik satış hacminin 72.300 mt’u dış piyasalara verildi.

1$ = 100,1 ARS (11 Kasım)


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  mali sonuçlar  Arjantin  |  benzer haberler »


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