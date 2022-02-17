Ternium Argentina’nın net kârı dördüncü çeyrekte %157,8 arttı

Ternium Argentina’nın net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %157,8 artışla 36,4 milyar ARS (341,7 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %87 artarak 94,2 milyar ARS (834,3 milyon $) seviyesine yükseldi.
Şirketin çelik satış hacmi dördüncü çeyrekte yıllık %5,5 düşüşle 615.000 mt seviyesine geriledi. Aynı çeyrekte kaydedilen toplam çelik satış hacminin 576.700 mt’u iç piyasaya, 38.300 mt’u ise dış piyasalara verildi.
1$ = 106,57 ARS (16 Şubat)