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Ternium Argentina’nın net kârı dördüncü çeyrekte %157,8 arttı

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:26:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ternium Argentina’nın net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %157,8 artışla 36,4 milyar ARS (341,7 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %87 artarak 94,2 milyar ARS (834,3 milyon $) seviyesine yükseldi.

Şirketin çelik satış hacmi dördüncü çeyrekte yıllık %5,5 düşüşle 615.000 mt seviyesine geriledi. Aynı çeyrekte kaydedilen toplam çelik satış hacminin 576.700 mt’u iç piyasaya, 38.300 mt’u ise dış piyasalara verildi.

1$ = 106,57 ARS (16 Şubat)


Etiketler: çelik üretimi  Arjantin  Güney Amerika  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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