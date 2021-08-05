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Ternium Argentina ikinci çeyrekte net kâra döndü

Perşembe, 05 Ağustos 2021 09:57:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantinli çelik üreticisi Ternium Argentina, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen yaklaşık 1 milyon ARS (10.326$) net zarardan 33,1 milyar ARS (341,87 milyon $) net kâra dönüldüğünü duyurdu.

Söz konusu dönemde, şirketin net satış gelirleri yıllık %254’ten fazla artış göstererek 77,62 milyar ARS (801,60 milyon $) seviyesine çıktı. Çelik satış hacmi ise yıllık %60,4 artışla 650.200 mt oldu.

Ternium Argentina’nın toplam çelik satış hacminin 602.200 mt’u iç piyasaya, geriye kalan 48.100 mt’u ise dış piyasalara verildi.

Bu yılın ilk yarısında, şirket, 2020 yılının ilk yarısında kaydedilen 642 milyon ARS (6,6 milyon $) net zarardan 55,24 milyar ARS (570,4 milyon $) net kâra dönüldüğünü bildirdi.

1$ = 96,83 ARS (4 Ağustos)


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  Arjantin  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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