Ternium Argentina ilk çeyrekte net kâra geçti

Salı, 04 Mayıs 2021 11:41:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un bağlı kuruluşu Ternium Argentina’nın yayımladığı üç aylık mali raporlarda, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 641 milyon ARS (6,8 milyon $) net zarardan, 22,1 milyar ARS (236,2 milyon $) net kâra geçildiği belirtildi.

Ternium Argentina’nın yaptığı açıklamaya göre, şirketin net satış geliri ilk çeyrekte yıllık %178,8 artışla 60,29 milyar ARS (643,6 milyon $) olurken, çelik satış hacmi ise söz konusu çeyrekte, yıllık %54 artışla 623.100 mt seviyesinde kaydedildi.

1$ = 93,68 ARS (3 Mayıs)