﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tenova çelik üretiminde yeşil hidrojen kullanımı için İtalyan şirketlerle iş birliği yapıyor

Cuma, 01 Mart 2024 14:56:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, çeliğin tavlanmasında kullanılacak hibrit tavlama teknolojilerinin test edileceği bir proje için İtalyan şirketler De Nora ve Snam ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Proje, çelik sektöründe hidrojen geçişini kolaylaştırmak ve AB’de karbon emisyonunu yıllık 7,5-25 milyon mt azaltmak için çok yakıtlı brülörlerin test edilmesini içeriyor. Buna göre Tenova, Castellanza’da bir elektrolizör kuracak ve brülörü tamamen hidrojen kullanarak test ederek söz konusu teknolojinin faydalarını ve potansiyel risklerini değerlendirecek. Snam hidrojen depolama sistemiyle ilgilenirken, De Nora Avrupa’da gerçekleştirilen bir projede ilk kez kullanılan son teknoloji sistem olan Dragonfly® elektrolizörünü tedarik edecek.

Söz konusu testler yeşil enerji üretiminden hidrojen üretimi ve depolamasına kadar tüm üretim zincirini kapsayacak ve süreç kontrolü ile güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere fırınların elektrolizörlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine yönelik standartları belirleyecek.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İtalyan Caleotto filmaşin portföyünü genişletiyor

01 Mar | Çelik Haberler

İtalya’da yerel hurda fiyatları yatay, önümüzdeki haftalarda düşüş bekleniyor

01 Mar | Hurda ve Hammadde

Acciaierie d’Italia için özel yatırımcılar aranıyor

27 Şub | Çelik Haberler

İtalya’da yerel hurda fiyatları çoğunlukla yatay, piyasaya belirsizlik hakim

23 Şub | Hurda ve Hammadde

Avrupa’nın güneyinde uzun mamul piyasası durgun

23 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya hükümeti Acciaierie d’Italia için dışardan yönetim atadı

21 Şub | Çelik Haberler

Feralpi Group inşaat sektörünün karbonu azaltılmış inşaat demiri talebini karşılayacak

20 Şub | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %5,9 arttı

20 Şub | Çelik Haberler

Acciaierie d’Italia dışarıdan yönetilme talebini hükümete iletti

19 Şub | Çelik Haberler

İtalya’da yerel hurda fiyatları yine değişmedi

16 Şub | Hurda ve Hammadde