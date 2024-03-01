Tenova çelik üretiminde yeşil hidrojen kullanımı için İtalyan şirketlerle iş birliği yapıyor

Cuma, 01 Mart 2024 14:56:28 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, çeliğin tavlanmasında kullanılacak hibrit tavlama teknolojilerinin test edileceği bir proje için İtalyan şirketler De Nora ve Snam ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Proje, çelik sektöründe hidrojen geçişini kolaylaştırmak ve AB’de karbon emisyonunu yıllık 7,5-25 milyon mt azaltmak için çok yakıtlı brülörlerin test edilmesini içeriyor. Buna göre Tenova, Castellanza’da bir elektrolizör kuracak ve brülörü tamamen hidrojen kullanarak test ederek söz konusu teknolojinin faydalarını ve potansiyel risklerini değerlendirecek. Snam hidrojen depolama sistemiyle ilgilenirken, De Nora Avrupa’da gerçekleştirilen bir projede ilk kez kullanılan son teknoloji sistem olan Dragonfly® elektrolizörünü tedarik edecek.

Söz konusu testler yeşil enerji üretiminden hidrojen üretimi ve depolamasına kadar tüm üretim zincirini kapsayacak ve süreç kontrolü ile güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere fırınların elektrolizörlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine yönelik standartları belirleyecek.