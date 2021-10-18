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Tenaris ve Sandvik OCTG teknolojilerine yönelik ortaklığını uzatıyor

Pazartesi, 18 Ekim 2021 13:37:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, İsveçli çelik üretim grubu Sandvik ile petrol ve gaz piyasasına OCTG boru ve özel çelik alaşımlarının tedariki için beş yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma, şirketlerin yaklaşık 20 yıllık iş birliğini uzatıyor.

Tenaris’in açıklamasına göre, yenilenen anlaşma, Sandvik’in malzeme teknolojisi ve korozyona dayanıklı çelik alaşımlarının geliştirilmesindeki uzmanlığı ile Tenaris’in yüksek kaliteli, yüksek performanslı OCTG üretimindeki uzmanlığıyla birleştiriyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Tenaris ve Sandvik arasındaki stratejik ortaklık, araştırma, ürün geliştirme ve vasıflı boru üretimiyle petrol ile gaz sektörüne değer katmak için 2003 yılında başladı.


Etiketler: ABD  borular  boru  Kuzey Amerika  Tenaris Group  |  benzer haberler »


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