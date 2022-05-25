Teck Resources’un brüt kârı birinci çeyrekte yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatlarına bağlı olarak arttı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 16:20:54 (GMT+3) | İstanbul

Kanadalı madenci Teck Resources, bu yılın birinci çeyreğine yönelik mali ve üretim sonuçlarını açıkladı.

Üretim ve satış tonajındaki düşüşe rağmen şirketin koklaşabilir taş kömürü biriminden elde ettiği brüt kâr söz konusu çeyrekte, geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 196 milyon $’a kıyasla 1,78 milyar $ seviyesine yükseldi. Yüksek kömür fiyatları söz konusu artışta etkili olsa da yüksek üretim maliyetleri ve satış tonajının düşmesine neden olan lojistik sıkıntılar brüt kârdaki artışı kısmen dengeledi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, şirket yıllık 300.000 mt düşüşle 5,6 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretti. Söz konusu düşüşte geçtiğimiz yılın sonunda hava muhalefeti nedeniyle sevkiyat yapılamaması sonucunda maden stoklarının yükselmesi ve bu nedenle birinci çeyrekte işleme faaliyetlerinin azalması etkili oldu. Ancak şirketin bu yılın ortasına kadar yüksek seviyelerde yer alan temiz kömür stoklarını azaltmayı ve ikinci yarısında üretimini artırmayı planlaması sayesinde, birinci çeyrekte üretimde kaydedilen düşüşün yıllık satış tonajlarını olumsuz etkilemesi beklenmiyor. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, “Üretimimizi artırmak ve Covid-19 salgınıyla alakalı iş devamsızlığı ile daha kısıtlı işçi havuzunun etkilerini dengelemek için fırsatları değerlendirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde şirketin koklaşabilir taş kömürü satışları CP Rail tesisinde Mart sonunda yapılan grev nedeniyle yıllık 200.000 mt düşüşle 6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu grev lojistik zincirinin geçici olarak kesintiye uğramasına yol açmıştı. 2022 yılının ikinci çeyreğinde şirketin koklaşabilir taş kömürü satışlarını 6,7 milyon mt’a çıkarması bekleniyor.

Teck Resources koklaşabilir taş kömürü segmentinde, güçlü küresel çelik üretiminin ve düşük kömür stoklarının desteğiyle oluşan yüksek alım hareketliliği sayesinde rekor seviyede mali sonuçlar elde etti. Bunun yanı sıra, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünya genelinde bir panik talebi görüldü ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar fiyatları daha da destekledi.