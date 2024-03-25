Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,9 yükseldi

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %5,9 artış göstererek 496.947 mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın ilk iki ayında ABD yıllık %2,2 artışla 201.732 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.
Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %8,4 artışla 117.240 mt seviyesinde kaydedildi.
Yalnızca Şubat ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %21,3 ve yıllık %13,3 düşüşle 218.887 mt seviyesine yükseldi.