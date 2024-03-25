﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,9 yükseldi

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:56:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %5,9 artış göstererek 496.947 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk iki ayında ABD yıllık %2,2 artışla 201.732 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %8,4 artışla 117.240 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Şubat ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %21,3 ve yıllık %13,3 düşüşle 218.887 mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’da hurda satışları Ocak ayında %15,6 geriledi

26 Mar | Çelik Haberler

Tata International Yunanistan’da yeni hurda sahası açıyor

25 Mar | Çelik Haberler

Pakistan’ın hurda ithalatı Şubat ayında aylık %14,2 yükseldi

25 Mar | Çelik Haberler

Meksika’da yerel hurda fiyatları

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel hurda fiyatları sabit

22 Mar | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de fiyatlar alışılmadık kadar dar bir aralıkta, Asya piyasası dibi gördü

22 Mar | Hurda ve Hammadde

Almanya yerel hurda piyasası Mart ayında beklendiği gibi gevşedi

22 Mar | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda talebi düşük

22 Mar | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları dip seviyeyi gördü

22 Mar | Hurda ve Hammadde

Bangladeşli hurda alıcıları ithal fiyatlardaki artışı değerlendiriyor

22 Mar | Hurda ve Hammadde