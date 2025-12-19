Tayvan, Güney Kore ve Çin’den ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca antidamping soruşturması başlattı

Tayvan Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük İdaresi, Güney Kore ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli saca antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektöre zarar verdiği iddiasıyla yerel üretici China Steel Corporation (CSC) tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Bakanlık, benzer yerel ürünlerin haksız rekabetle karşı karşıya kalıp kalmadığını belirleyecek.

Bakanlık ayrıca nihai damping tespitinin tamamlanmasının ardından geriye dönük damping vergilerinin uygulanmasına ilişkin kararını da açıklayacak.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler 72107010, 72107020, 72107030, 72107090, 72109010, 72109020, 72109030, 72109090, 72124010, 72124020, 72124030, 72124090, 72125010, 72125020, 72125030, 72125090, 72251100, 72251910, 72251920, 72251930, 72259910, 72261100, 72261910, 72261920, 72261930 ve 72269990 kodları altında kayıtlı bulunuyor.