Tayvan Kanada’nın yeni vergi düzenlemeleri konusunda resmi istişare talep ediyor

Yerel basında yayımlanan haberlere göre Tayvan hükümeti Kanada’nın yakın zamanda düzenleme yaptığı çelik ve çelik türevi ürünleri etkileyen vergilere ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde resmi istişare talebinde bulundu.

Tayvan hükümeti bahsi geçen talebin Haziran ayında duyurulan kotaları, bazı çelik ürünlerine uygulanan %50 oranındaki ek vergiyi ve sonradan yapılan düzenleme ile belirli çelik türevi ürünlere getirilen %25 oranındaki küresel vergileri kapsadığını ifade etti.

Tayvan’ın tutumu ve sektörel etkiler

Tayvan Ticaret Ofisinin ifadelerine göre Kanada’nın yanı sıra Meksika ve Avrupa Birliği tarafından da uygulamaya alınan son koruma önlemleri Çin çıkışlı çeliğin düşük fiyatlardan iç pazarlara girmesini engellemeyi amaçlasa da Tayvan’ın çelik ihracatı üzerinde önemli olumsuz etkilere yol açtı.

Hükümetin tahminlerine göre Kanada’nın çeliğe uyguladığı kotalar tek başına Tayvan çelik sektörüne yıllık 1,7 milyar NT$ (54 milyon $) seviyesinin üzerinde maliyet yükü yaratabilir. Vida ve somun gibi çelik türevi ürünlerde ise ihracat hacimlerinin önceki seviyelerde kalması halinde Tayvanlı ihracatçıların yıllık 1,3 milyar NT$’ı (41 milyon $) aşan ilave vergilerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Tayvan çelik sektörü hükümeti destekliyor

Tayvan Ticaret Ofisine göre Tayvan hükümeti Kanada ile hem ikili hem de çok taraflı kanallar üzerinden defalarca temas kurarak söz konusu önlemlerin Kanada’nın DTÖ yükümlülüklerini ihlal ettiğini dile getirdi. DTÖ istişarelerinin talep edilmesi kararı Tayvan Çelik ve Demir Sanayileri Birliğinin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakerelere başlanması yönündeki çağrısının ardından alındı.

DTÖ prosedürleri kapsamında istişare aşaması taraflara 60 güne kadar müzakere yoluyla çözüm arama imkanı tanıyor. Bu süre içinde anlaşmaya varılamaması halinde Tayvan konunun DTÖ uyuşmazlık çözüm paneline taşınmasını talep edebilecek.