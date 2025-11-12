 |  Giriş 
Tayland Çin’den ithal H profile antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 12 Kasım 2025 14:11:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Ticaret Bakanlığına bağlı AntiDamping ve Sübvansiyon Değerlendirme Komitesi, Çin’de ithal sıcak haddelenmiş H profile yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonucunu açıkladı. İnceleme 4 Kasım 2024 tarihinde başlatılmıştı.

Bakanlık, Çin’den dampingli fiyatlardan ithal edilen söz konusu ürünlerin Tayland çelik sektörüne zarar verdiğini tespit etti. Bunun sonucunda bakanlık, Maanshan Iron & Steel’den ithal ürünler için CIF fiyatının %30,86’sı, Hebei Jinxi Section Steel ve diğer Çinli ihracatçılar için ise CIF fiyatının %54,19’u oranında antidamping vergisi belirledi. Vergiler beş yıl boyunca geçerli olacak.

Söz konusu ürünler 7216.33.11.000, 7216.33.19.000 ve 7216.33.90.000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


