Tatmetal üçüncü galvanizleme hattını devreye aldı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde inşa ettiği üçüncü galvanizleme hattını devreye aldı. Söz konusu hat şirketin yıllık üretim kapasitesini mevcut 750.000 mt’dan 1,4 milyon mt’a çıkaracak.
Yeni hat, 0,24-4 mm kalınlık, kaplaması Z60 kalite 600 gr/m² ve 800-1.650 mm genişliğe sahip olacak galvanizli ürünlerle şirketin ürün portföyünü genişletmesinin yanı sıra ihracat pazarlarına ve son kullanıcılara yönelik ürün çeşitliliğini artıracak.