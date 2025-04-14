Tata Steel UK sıcak rulo sac asitleme hattı sipariş etti

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in İngiltere’de bulunan bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinde son teknoloji asitleme hattı kurulması için Fransa merkezli çelik işleme hattı tedarikçisi Clecim ve İsveç merkezli elektrik mühendisliği şirketi ABB Limited ile anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Clecim, ekipmanları tasarlayıp tedarik ederken, ABB hat için gerekli olan elektrifikasyon ve otomasyon teknolojisini sunacak.

Yıllık kapasitesi 1,8 milyon mt olacak hat, çelik haddeleme işlemi sırasında oluşan oksit tortusunu ortadan kaldırmak için sıcak rulo sacı işleyerek ürün üzerinde daha fazla işlem yapılabilmesi için temiz bir yüzey sağlayacak, ürün kalitesini iyileştirecek ve kaplamaların yüzeye daha iyi bağlanmasını sağlayacak.

Tata Steel CEO’su Rajesh Nair, “Yeni ve gelişmiş asitleme hattımız, Port Talbot’taki yeşil çelik üretim tesisimizin önemli bir bölümünü oluşturacak ve talep gören yüksek kaliteli, düşük karbonlu çelik ürünlerini son kullanıcılara tedarik edebilmemizi sağlayacak,” ifadelerini kullandı.