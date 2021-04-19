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Tata Steel, Corby çelik boru üretim tesisinde yenilikler yapıyor

Pazartesi, 19 Nisan 2021 15:21:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tata Steel, şirketin Port Talbot tesisinde üretilen çelikten boru üreten İngiltere East Midlands’te bulunan Corby çelik boru üretim tesisini dönüştürdüğünü açıkladı. Tesis, stadyum, gökdelenler ile hastane yataklarından ve dünya çapındaki yenilenebilir yeşil enerji programlarına kadar her şey için çelik boru üretiyor.

Tesisteki üretim süreçleri, arazi satışı ve operasyonel iyileştirmelerden elde edilen tasarrufla ödenen 25 milyon £’luk programın bir parçası olarak birleştirilecek.

İki yıllık yatırım projesi kapsamında, tek bir yüksek teknolojili depo inşa edilecek, dikdörtgen kutu profil işleme hattı ile soğuk haddeleme tesisinin yeri değiştirilecek ve yenilenecek. East Works’te 18.000 mt nihai boru ürününü stoklayabilecek olan tek bir depo, Güney deposunun kapanmasını sağlarken, operasyonların daha verimli bir şekilde yönetilmesine ve stokların azaltmasına olanak tanıyarak mevcut sisteme önemli avantajlar getirecek. Dikdörtgen kutu profil işleme hattının ve soğuk haddeleme tesisinin yerlerinin değiştirilmesi operasyonel verimliliği artıracak ve enerji tüketimini azaltacak.

Şirkete göre, program, Corby tesisi için sürdürülebilir bir gelecek planlayacak ve gelecekteki büyümenin temellerini atacak.

Tata Steel UK’in Başkanı Sandip Biswas, “Çelik, İngiltere’nin geleceğe yönelik karbonsuzlaştırma planlarının önemli bir parçası ve öyle olmaya da devam edecek. Karbonsuz çelik üretimine geçişte yardımcı olacak ürünleri İngiltere’de üretip tedarik edebilmeliyiz,” dedi.


Etiketler: boru  Avrupa  borular  üretim  Tata Steel  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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