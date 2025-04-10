Tata Steel ABD’nin vergilerinden çok endişe duymuyor

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited CFO’su Koushik Chatterjee, şirketin ABD’ye doğrudan satış yapmadığını ve ABD’nin yeni vergi politikalarından çok endişe duyulmadığını belirtti.

Chatterjee, Tata Steel’in ABD’ye yaptığı sünek boru ve galvanizli tel satışlarının yıllık 1.000-2.000 mt, vasıflı çelik satışlarının ise yıllık 10.000-15.000 mt seviyelerinde yer aldığını ifade etti.

Öte yandan ABD’ye yapılan toplam satışların, 2024-25 mali yılında gerçekleştirilen teslimatların %0,1’inin altında yer aldığını dile getirdi.

Bununla birlikte Chatterjee, Tata Steel UK’in 3 milyon mt seviyesinde yer alan toplam satışlarının 88.000 mt’unun ABD’ye gerçekleştirildiğine ve dolayısıyla maruziyetinin çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Tata Steel Nederland’ın ABD’de bağlı kuruluşları bulunduğunu ve söz konusu bağlı kuruluşun maruziyetinin de az olduğunu ekledi.