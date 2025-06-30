Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde ülkenin en büyük oto hurda tesisi kurulacak

Hindistan’ın Maharastra eyaletine bağlı kamu hizmetleri sağlayıcısı Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC), gelir paylaşımına dayalı kamu-özel sektör ortaklığı modeli ile eyalette oto hurda tesisi kuracağını duyurdu.

100 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak olan tesisin ülkedeki en büyük orta hurda tesisi olacağı öğrenildi.

Tesisin, ömrünü tamamlamış özel araçların yanı sıra MSRTC tarafından işletilen nakliye araçlarının hurdaya çıkarılması için kullanılacağı ve bu sayede şirketin ek gelir elde edeceği bildirildi.

Ayrıca özel sektör ortağının ihale ile seçilmesinin ardından tesisin kapasitesinin belirleneceği de ifade edildi.