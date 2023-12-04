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Tangshan ve Handan 2. seviye acil durum önlemi uygulamaya başladı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 12:29:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hebei eyaletine bağlı Tangshan şehrinin yerel yönetimi hava kirliliğini azaltmak amacıyla 3 Aralık tarihinin sabahında 2. seviye acil durum önlemi aldığını duyurdu. Önlemin ne zaman sona ereceği belirtilmedi.

Bununla birlikte Shijiazhuang, Handan, Xingtai, Cangzhou, Baoding, Hengshui, Langfang ve Dingzhou şehirleri de aynı şekilde 2. seviye acil durum önlemi aldığını duyurdu.

2. seviye acil durum önlemi kapsamında yalnızca düşük miktarda karbon salımı yapan ve A grubu içinde yer alan çelik üreticileri üretime normal bir şekilde devam ederken diğerleri karbon salımını ve üretimi %30 ila %50 düşürmek zorunda. Asıl düşüşleri her zaman olduğu gibi sinterleme tesisleri yaşayacak ancak kısıtlamaların devam etmesi durumunda ham çelik üretiminin de etkilenmesi bekleniyor. Bununla birlikte kok tesislerinin faaliyetleri kısıtlanırken demir yolları üzerinden hammadde sevkiyatları da azaltılacak.

SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları 4 Aralık tarihinde %1,17 düşüşle 3.871 RMB/mt seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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