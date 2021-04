Tangshan hükümeti, ihlaller nedeniyle 4 çelik tesisine faaliyetlerini durdurma talimatı verdi

Salı, 06 Nisan 2021 18:01:33 (GMT+3) | İstanbul

Tangshan Çevre Koruma Bürosu, 1-4 Nisan tarihlerinde yapılan kontrollerde tespit edilen ihlaller nedeniyle 15 çelik üreticisine para cezası ve 4 çelik tesisine faaliyetlerini durdurma talimatı verdi.

Çevre Bürosu, 48 çevre ihlali vakası bildirdi ve toplam 19,2 milyon RMB (2,9 milyon $) para cezasına çarptırıldı.

Hebei Xinda Iron and Steel Group, Tangshan Jinma Iron and Steel Group, Tangshan Medium and Heavy Plate ve Tangshan Songting Iron and Steel’in çevrimiçi izleme verilerini değiştirmeleri nedeniyle faaliyetlerini durdurması söylendi.

Bu durumun Tangshan bölgesindeki kütük ve sıcak sac arzını daha da kısıtlaması ve yerel piyasadaki fiyatları artırması bekleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Tangshan’da çelik üretimine yönelik uygulanan en büyük kısıtlamalar, yıllık 2,5 milyon mt’dan 10 milyon mt’a kadar ham çelik kapasitesine sahip yedi şirket için geçerli olacak. Şirketlerin 20 Mart’tan 30 Haziran’a kadar karbon salımını %50, 1 Temmuz’dan 31 Aralık’a kadar %30 oranında azaltmaları gerekiyor. Diğer 16 çelik şirketi, 20 Mart’tan 31 Aralık’a kadar karbon salımını %30 azaltacak.