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Sülzle Stahlpartner metro projesine yeni yeşil inşaat demirinden tedarik edecek

Cuma, 07 Şubat 2025 14:10:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Sülzle Stahlpartner, elektrik ark ocağında hurda kullanarak ürettiği “STOOX” marka yeşil inşaat demirini tanıttı.

Üç farklı versiyonu olan STOOX'un müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılaması ve döngüsel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte mimarların, yatırımcıların, yapı mühendislerinin, inşaat şirketlerinin ve prekast tesislerinin ihtiyaçlarına göre en uygun versiyonu kullanabilecekleri belirtiliyor.

Bununla birlikte Sülzle Stahlpartner, yeşil inşaat demirini Hamburg’daki U5 metro hattının inşası için tedarik edeceğini ve projenin karbon emisyonlarını %70 düşürmeyi hedeflediğini bildirdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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