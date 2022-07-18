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Suez Steel 2 No’lu kütük döküm ünitesini yenileyecek

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 10:15:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Mısır merkezli Suez Steel’in 2 No’lu kütük döküm ünitesini yenileyeceğini açıkladı. Yenilenen döküm ünitesinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Suez Steel’in ürün yelpazesini genişletmesini ve artan pazar talebini karşılamasını sağlayacak olan yenileme çalışmalarının ardından döküm ünitesi yılda 1 milyon mt’dan fazla üretim yapabilecek. Buna ek olarak, üniteye dünyanın en büyük ürünlerinden bazılarının üretimi için yeni ve farklı birimler eklenecek.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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