SSAB İtalya’da boy kesme hattını yenileyecek

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi SSAB, İtalya’da yer alan Ghedi çelik servis merkezindeki boy kesme hattını yenileyeceğini duyurdu.

Yenilenmiş hat sayesinde şirket, ultra yüksek dayanımlı çelik ruloları neredeyse her uzunlukta kesebilecek. Söz konusu ürünlerin yüzey kalitesi ve düzgünlüğü iyileştirilecek. Böylelikle SSAB, İtalya piyasasına yönelik ürün portföyünü genişletebilecek. Yenileme çalışmaları bu yılın Temmuz ve Eylül aylarında gerçekleşecek.

Ghedi servis merkezinin işleme kapasitesi yıllık 80.000 mt seviyesinde yer alıyor.